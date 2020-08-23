Поветкин прокомментировал победу над Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как удалась комбинация? Следил за боями Уайта. Замечал, как он пропускает такие удары, и готовил такие вещи. Возможно, это лучший удар в моей карьере», — заявил российский тяжеловес.

Говоря о дальнейших планах Поветкин признался, что все зависит от решения промоутеров. «Готов боксировать с любым», — заключил он. Кроме того, 40-летний боксер подчеркнул, что не обращает внимание на разговоры о его возрасте и призывы завершить карьеру. «Я не хочу отвечать на это. Мне важно продолжать выступать», — добавил Поветкин.

Ранее 23 августа Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда, а уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног. Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом.