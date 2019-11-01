Команда Поветкина нашла «новое денежное место»

Промоутер российского боксера Александра Поветкина Дмитрий Рябинский заявил, что команда спортсмена решила провести поединок против американца Майка Хантера в Саудовской Аравии из-за денег. Слова Рябинского приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По словам промоутера, Саудовская Аравия со своей стороны заинтересована в проведении соревнований высокого уровня, а для команды боксера приезд в эту страну интересен из-за возможности высокого заработка. «С точки зрения бизнеса Саудовская Аравия — новое денежное место», — заявил Рябинский.

Представитель Поветкина заявил, что в Саудовской Аравии «очень много денег», однако конкретную сумму гонорара спортсмена не назвал.

О проведении боя между Поветкиным и Хантером было объявлено 31 октября. 7 декабря спортсмены встретятся в андеркарте поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом, которые разыграют между собой три чемпионских пояса в тяжелом весе.

В августе Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Для россиянина бой стал первым после поражения от Джошуа осенью 2018 года. Всего на его счету 35 побед (24 нокаутом) и два проигрыша.

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