Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом

Российский тяжеловес Александр Поветкин заявил о желании провести поединок с британским боксером Тайсоном Фьюри. Слова спортсмена передает YouTube-канал «Мир бокса».
«Я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Он вроде что-то говорил, что я не хочу с ним драться. А я всегда готов», — заявил Поветкин, которому 2 сентября исполнится 40 лет.
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Для Поветкина бой стал первым после поражения от британца Энтони Джошуа осенью 2018 года.
15 июня Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца. 31-летний британец записал на свой счет 28-ю победу в профессиональной карьере.
В сентябре 2018-го Фьюри высказался относительно поединка Джошуа и Поветкина. Он посчитал победу соотечественника незначительной из-за возраста и габаритов соперника.
Поветкин уступил лишь дважды в карьере — Джошуа и Владимиру Кличко. В активе россиянина 35 побед, 24 из которых — нокаутом.