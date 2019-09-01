Поветкин победил брата Фьюри

Российский тяжеловес Александр Поветкин оказался сильнее британца Хьюи Фьюри. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в андеркарде боксерского вечера, главным поединком которого является противостояние украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Поветкин и Фьюри боксировали все двенадцать раундов. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением. Поветкин стал обладателем пояса WBA International в тяжелом весе.

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39-летний Поветкин вышел на ринг впервые в 2019 году. Россиянину удалось закрыть поражение от британского тяжеловеса Энтони Джошуа. Он нокаутировал Поветкина 22 сентября в поединке за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Россиянин впервые в карьере уступил нокаутом.

Фьюри — двоюродный брат британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. На его счету 23 победы и четыре поражения. Поветкин одержал 36-ю победу в карьере при двух поражениях.

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