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Промоутер анонсировал реванш между Поветкиным и Уайтом

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Промоутер Эдди Хирн анонсировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Об этом сообщает Sky Sports.

Функционер отметил, что организовать встречу боксеров планируется до конца этого года. По словам Хирна, Уайт сразу же после боя обратился к нему с просьбой устроить повторный поединок.

Ранее 23 августа Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда, а уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног. Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.

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