Уайт похвалил Поветкина и потребовал реванша

Британский боксер-тяжеловес Диллиан Уайт вызвал россиянина Александра Поветкина на матч-реванш. Публикация доступна в Instagram-аккаунте британца.

32-летний Уайт похвалил соперника. «Это был тот самый удар тяжеловеса, способный перевернуть весь бой», — так он описал нокаут в исполнении россиянина. Кроме того, Уайт потребовал провести второй поединок. «Давай подарим фанатам вторую часть», — написал он.

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Российская сторона не скрывала своей готовности провести матч-реванш между российским тяжеловесом и Уайтом. Однако промоутер Поветкина Андрей Рябинский рассчитывает, что реванш может состояться в России.

22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Россиянин одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.