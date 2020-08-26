Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России

Бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом хотят провести в России. Об этом «Чемпионат.com» рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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По словам функционера, он должен преследовать интересы своего бойца, поэтому заинтересован в организации поединка на его родине. Рябинский также добавил, что в контракте есть пункт об обязательном реванше, поэтому главная задача — его соблюдение. Место проведения боя имеет второстепенное значение.

24 августа сообщалось о возможной встрече Поветкина с украинским тяжеловесом Александром Усиком. Уточнялось, что Всемирный боксерский совет (WBC) готов одобрить бой.

22 августа российский тяжеловес нокаутировал Уайта в пятом раунде их противостояния. 40-летний Поветкин завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBC, а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Россиянин одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.