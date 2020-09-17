Цзю оценил шансы Поветкина в реванше с Уайтом

Бывший российский боксер Константин Цзю оценил шансы соотечественника Александра Поветкина в реванше с британцем Диллианом Уайтом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Цзю посчитал, что вероятность победы Поветкина высока. «Он хороший боксер, просто так не становятся олимпийскими чемпионами в любителях. У него хорошая школа бокса, надеюсь, что он разберет свои ошибки и будет работать», — заявил он. Спортсмен добавил, что Уайту необходимо сделать правильные выводы из поражения.

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30 августа Уайт похвалил Поветкина и заявил о желании провести бой-реванш. Поединок должен состояться 21 ноября.

22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде их поединка. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond. Спортсмен одержал 36-ю победу в карьере, 25 из них — нокаутом.