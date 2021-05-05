Боец Шлеменко назвал причину отказа от жизни в США

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал причину отказа от жизни в США. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что всегда был ориентирован на изменения жизни в России. «Если я уеду в Штаты и буду оттуда умничать, как делают, призывающие ходить на митинги из-за границы, то кем я буду? Так делают трусы», — посчитал он. Шлеменко добавил, что своим примером показывает, как можно помогать молодым парням подняться в России.

В январе 2020 года Шлеменко назвал врагами России предателей внутри страны. По мнению 36-летнего спортсмена, «во все времена наш народ предавала элита», которая стремится лишить страну ее ценностей.

Шлеменко за карьеру одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, один из его боев был признан несостоявшимся.

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