Боец Шлеменко назвал врагов России

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал врагами России предателей внутри страны. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По мнению 35-летнего спортсмена, «враги России» стремятся лишить страну ее ценностей. «Во все времена наш народ предавала элита. По идее она должна костьми лечь, собой пожертвовать ради людей. Но мы этого не видим. Этого не было ни в Первую мировую войну, ни в Октябрьскую революцию», — считает Шлеменко.

Материалы по теме «У русского человека украли нацию» Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина

Он также выразил мысль, что российские чиновники в большинстве своем «оторваны от общества». «Вы как считаете, если чиновник детей учит за границей, лечится там, его волнует, какое качество образования и медицины в России?» — добавил он.

В том же интервью Шлеменко позитивно оценил действия Иосифа Сталина. Боец выразил мнение, что образ советского лидера очернила пропаганда.

Шлеменко известен по выступлениям в Bellator, M-1 Global и Russian Cagefighting Championship. На его счету 59 побед и 13 поражений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!