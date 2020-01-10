Боец Шлеменко рассказал о гуманизме Сталина

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил свое положительное отношение к Иосифу Сталину.

35-летний спортсмен подчеркнул, что Сталин был гуманным правителем, а противоположное мнение о советском лидере сформировал его преемник Никита Хрущев. «Пропаганда оклеветала Сталина. И до сих пор это продолжается», — заявил Шлеменко.

Он также добавил, что не призывает к воспеванию лидера СССР. «Не нужно любить Сталина и ходить с его портретом. Но мне смешно, как от одного его упоминания некоторые слюной брызгать начинают. То есть индустриализация, образование и многое другое хорошее произошло будто само собой. А репрессии приписывают лично ему», — отметил боец.

Шлеменко поучаствовал в публичной дискуссии, которая разгорелась из-за высказывания спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева. Последний, рассуждая о роли советского лидера в Великой отечественной войне, отметил, что Сталин «зассал» в первые три дня войны. Вероятнее всего, Губерниев имел в виду пребывание лидера СССР на «ближней даче» в Кунцево во время нападения германских войск.

Шлеменко известен по выступлениям в Bellator, M-1 Global и Russian Cagefighting Championship. На его счету 59 побед и 13 поражений.

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