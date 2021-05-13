Шлеменко отреагировал на критику Нурмагомедова Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко отреагировал на критику соотечественника Хабиба Нурмагомедова главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Sport24.

«Хабиб — проект своего отца, а не UFC. Они вместе добились, что Хабиб стал единственным, кому удалось сделать 29:0 на высоком уровне. Он поднял планку, и до сих пор она держится», — заявил спортсмен. По его мнению, в начале своего пути Нурмагомедов не был интересен UFC, однако после победной серии мнение руководства организации изменилось.

Ранее 13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и пообещал бывшему чемпиону любой гонорар за поединок с одним из бойцов клуба «Ахмат». Он посчитал, что в чеченском промоушене ему будет сложнее одержать победу.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что пообещал это матери. Спортсмен — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.