Губернатор Петербурга объявил о подъеме заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 регистрируется в Санкт-Петербурге, но ситуация не критичная. Об этом объявил губернатор Александр Беглов, передает РИА Новости.

По его словам, власти «держат ситуацию». «Но если он [рост] дальше будет продолжаться, то Роспотребнадзор вынужден будет вводить ограничения. Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально», — сказал глава города.

Ранее 18 мая Беглов сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе могут ужесточить антикоронавирусные ограничения.

17 мая в петербургских больницах были развернуты дополнительные инфекционные койки. За неделю число новых случаев заражения коронавирусом в городе выросло на 29 процентов, суточных госпитализаций с COVID-19 — на 26 процентов.