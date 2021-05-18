Власти Петербурга задумались об ужесточении антикоронавирусных мер

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность ужесточения актикоронавирусных мер, если продолжится рост заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире «Радио России» рассказал губернатор Александр Беглов, передает ТАСС.

Глава города отметил, что на прошлой неделе число зараженных и госпитализаций увеличилось почти на 30 процентов. «В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал он.

О резком росте заболеваемости COVID-19 в Петербурге власти сообщили 17 мая. За неделю количество новых случаев инфицирования выросло на 29 процентов, суточных госпитализаций — на 26 процентов. В тот же день в петербургских больницах были развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.