Россия
 
Последние новости
Мэр Владивостока решил уйти в отставку после совета вице-премьера
Врач предупредила россиян об опасности кондиционеров
Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки
Страны по всему миру вступили в новую «гонку вооружений»
Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект
Стало известно о травле Кейт Миддлтон в средней школе
Популярный телеведущий объяснил причины смерти КВН
Фигуру самой высокооплачиваемой знаменитости в бикини раскритиковали в сети
Минэнерго назвало тарифы на электричество в России одними из самых низких в мире
Российская фигуристка выложила фото «запрещенных» частей тела и была пристыжена
Новости партнеров

Власти Петербурга задумались об ужесточении антикоронавирусных мер

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность ужесточения актикоронавирусных мер, если продолжится рост заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире «Радио России» рассказал губернатор Александр Беглов, передает ТАСС.

Глава города отметил, что на прошлой неделе число зараженных и госпитализаций увеличилось почти на 30 процентов. «В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал он.

О резком росте заболеваемости COVID-19 в Петербурге власти сообщили 17 мая. За неделю количество новых случаев инфицирования выросло на 29 процентов, суточных госпитализаций — на 26 процентов. В тот же день в петербургских больницах были развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России
Власти Петербурга развернут дополнительные койки для заболевших COVID-19
В Петербурге зафиксировали резкий рост числа заражений коронавирусом