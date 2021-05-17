Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России напряженная только в городах с большой численностью населения. Такую оценку дал глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости

«В целом по стране ситуация остается стабильной», — сказал Мурашко.

По его словам, вне зависимости от того, будет ли третья волна коронавируса, пациентам с хроническими заболеваниями, которые планируют операции и поездки в санатории, стоит сделать прививку. Только так, по мнению министра, можно достичь коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге зафиксировали резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Согласно последним данным межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения инфекции, по сравнению c 9 мая количество новых случаев в городе возросло на 29 процентов. Также на 26 процентов увеличилась суточная госпитализация с COVID-19.