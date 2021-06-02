Черчесов назвал окончательный состав сборной России на Евро

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательный состав команды на чемпионат Европы. Об этом сообщается в Instagram сборной.

В заявку на турнир не вошли четыре футболиста, присутствовавших в расширенном составе. Это Роман Евгеньев и Арсен Захарян («Динамо»), а также Илья Самошников («Рубин») и Андрей Лунев («Зенит»).

Полностью список из 26 футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).