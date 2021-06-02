Черчесов объяснил выбор окончательного состава сборной России на Евро

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил выбор окончательного состава на чемпионат Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметил, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев проиграл конкуренцию коллегам, а защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму. Игрока обороны «Динамо» Романа Евгеньева тренер похвалил за хорошую работу, но отметил, что с ним нужно решить некоторые вопросы, после чего он сможет стать футболистом сборной.

При этом Черчесов добавил, что все футболисты будут тренироваться вместе с национальной командой до начала турнира. Это связано с риском получения травм другими игроками.

Помимо упомянутых Черчесовым футболистов, в окончательный состав не вошел 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Хавбек ранее заболел ангиной.

Сборная России объявила заявку на Евро из 26 игроков ранее в среду, 2 июня. Турнир начнется 11 июня. Россияне на групповом этапе сыграют с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).