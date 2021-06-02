Россия в игре с Польшей показала худший результат по ударам в створ за 7 месяцев

Сборная России по футболу нанесла один удар в створ в товарищеской игре с Польшей. Как сообщает Twitter Optavlan, это худший результат команды по этому показателю за семь месяцев.

Последний раз лишь один удар россиян достигал цели в октябре 2020 года. Это произошло в матче Лиги наций УЕФА против Венгрии. Та игра завершилась нулевой ничьей.

Матч против Польши состоялся во вторник, 1 июня, и завершился со счетом 1:1. Единственный удар россиян в створ стал голом: отличился Вячеслав Караваев. Игра прошла в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. 5 июня сборная России в Москве проведет контрольную встречу против болгар.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).