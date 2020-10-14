Сборная России сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций

Сборная России на своем поле сыграла вничью с Венгрией в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 14 октября, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели шансы забить, но отличиться никому не удалось.

В активе сборной России после четырех туров восемь очков, команда остается на первом месте в группе под номером 3 дивизиона B. У Венгрии на одно очко меньше, сборная располагается на второй позиции.

В следующем туре сборная России 15 ноября на выезде сыграет с Турцией. Венгрия в тот же день на своем поле примет Сербию.