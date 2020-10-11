Сборная России сыграла вничью с Турцией в матче Лиги Наций

Сборная России по футболу дома сыграла вничью с национальной командой Турции в третьем матче Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 11 октября в Москве и завершилась со счетом 1:1. Счет на 28-й минуте встречи открыл полузащитник Антон Миранчук. На 62-й минуте турки сравняли счет благодаря голу хавбека Кенана Карамана.

В сентябре сборная России победила сербов и венгров. Таким образом, российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе семь очков. На втором месте — команда Венгрии, в активе которой шесть очков. На третьем месте идут турки (два очка) и на четвертом — сербы, набравшие одно очко.

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