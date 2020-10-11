Сборная России назвала состав на матч с Турцией в Лиге наций

Андрей Семенов (слева) и Марио Фернандес (справа) в матче с Венгрией

Сборная России по футболу в Twitter назвала состав на матч с национальной командой Турции в Лиге наций.

В стартовый состав вошли защитники Вячеслав Караваев и Андрей Семенов. Матч между сборными России и Турции пройдет в Москве. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.

После двух матчей турнира российская команда располагается на первом месте группы под номером 3 в лиге B, имея в активе шесть очков. На втором месте находится команда Венгрии, в активе которой три очка. Сборные Турции и Сербии идут на третьем и четвертом местах соответственно, набрав по очку.

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