Россия обыграла Сербию в Лиге наций благодаря дублю Дзюбы

Сборная России по футболу на своем поле обыграла Сербию в стартовом матче Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в четверг, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. В первом тайме зрители не увидели голов.

На старте второй половины игры Зелимхан Бакаев заработал для российской команды пенальти, который уверенно реализовал Артем Дзюба. На 69-й минуте преимущество сборной России удвоил Вячеслав Караваев. Через 10 минут один мяч отыграл Александр Митрович. В концовке встречи дубль оформил Дзюба.

Победа позволила сборной России набрать три очка и возглавить турнирную таблицу группы под номером 3 в лиге B. В параллельном матче квартета Турция на своем поле уступила Венгрии со счетом 0:1.

В втором туре Лиги наций сборная России 6 сентября на выезде встретится с Венгрией. Сербия в тот же день на своем поле примет Турцию.