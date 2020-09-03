Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией

Назван стартовый состав сборной России по футболу на первый матч Лиги наций против Сербии. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.

Место в воротах с первых минут займет Антон Шунин, в защите выйдут Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Олег Семенов и Марио Фернандес. В полузащите будут играть Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Магомед Оздоев, Юрий Жирков и Алексей Ионов, а единственным форвардом оказался Артем Дзюба.

Матч Лиги наций против Сербии состоится в четверг, 3 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Россияне выступают в Лиге B в группе под номером 3. Помимо сербов, команде Станислава Черчесова противостоят сборные Турции и Венгрии, которые 3 сентября встретятся в параллельном матче.