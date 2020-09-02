Футболист сборной Белоруссии переберется в Россию

Защитник брестского «Динамо» и сборной Белоруссии Александр Павловец подписал контракт с «Ростовом». Об этом сообщается на сайте российского клуба.

Осенью Павловец не поможет ростовчанам в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). 24-летний защитник прибудет в расположение нового клуба только зимой после того, как истечет его контракт с «Динамо».

Павловец — чемпион Белоруссии в составе брестского клуба. Также он выступал за БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». В составе сборной Белоруссии защитник провел четыре матча.

После шести матчей РПЛ «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина одержали три победы, потерпели два поражения и один матч сыграли вничью.