Белорусский игрок клуба РПЛ оценил протесты в стране

Белорусский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Никита Золотов оценил протесты в стране. Его слова приводит Sports.ru

«В победу [Александра] Лукашенко верить не стоит. В стране останавливаются заводы, люди выходят на улицы. Мы видим, что за Светлану Тихановскую проголосовало точно не 10 процентов населения», — посчитал Золотов. 25-летний игрок выразил надежду, что белорусский народ услышат, и в стране начнутся изменения.

15 августа главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, являющийся гражданином Белоруссии, прокомментировал протесты на родине. Он призвал милицию и ОМОН защищать народ.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Граждане требуют отменить итоги выборов 9 августа, согласно которым победил Лукашенко, провести новое голосование и привлечь к ответственности силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.

Золотов выступает за «Урал» с 1 января 2020 года. В его активе два матча за сборную Белоруссии.