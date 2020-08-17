Валуев назвал протесты в Белоруссии угрозой безопасности России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев выдвинул свою версию происходящего в Белоруссии и назвал ситуацию угрозой для России. Его слова приводит Sport24.

По мнению Валуева, в организации продолжающихся массовых протестов замешаны страны Запада, в частности США. Политик заявил, что Белый дом пользуется связями с белорусской оппозицией, чтобы «оторвать бывшие советские республики из-под влияния России» и разместить у ее границ свои ракетные установки.

Валуев подчеркнул, что провокации будут продолжаться. «На кону стоит вопрос о безопасности государства российского! Надо только пожелать крепкости белорусскому руководству, чтобы суметь найти язык с оппозицией», — заметил депутат. Он также назвал ситуацию в Белоруссии «вопросом геополитики, разделения территорий и использования ресурсов».

15 августа главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, который является гражданином Белоруссии, прокомментировал протесты на родине. Он призвал милицию и ОМОН защищать народ.

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1 процента. Силовики несколько раз жестко разгоняли демонстрантов с помощью спецсредств. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны поддержали митингующих и объявили забастовку.