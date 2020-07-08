Валуев высказался о желании российских легкоатлетов выступать за другие страны

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на желание российских легкоатлетов выступать за другие страны. Его слова приводит Sport24.

Валуев посчитал, что спортсменам стоит выступать в нейтральном статусе, а не думать о переезде в другие страны. «Для того чтобы выступать за другую страну, существует огромное количество процессуальных вопросов, связанных с межведомственными отношениями среди федераций. Я уже не говорю о вопросах гражданства», — высказался он.

2 июля стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики не выплатила ассоциации штраф в размере пяти миллионов долларов.

После этого ведущие российские легкоатлеты, в частности, Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене заговорили о возможности сменить спортивное гражданство.

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