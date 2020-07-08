ВФЛА пригрозила судом международной ассоциации

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в эфире «Матч ТВ» пригрозил судом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в случае лишения россиян возможности выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Лишение нейтрального статуса — чудовищное нарушение прав спортсменов. И я считаю, его обязательно нужно отстаивать в суде», — заявил он. Юрченко добавил, что ни министерство спорта, ни Олимпийский комитет России (ОКР), ни он лично не против выступления спортсменов под нейтральным флагом.

World Athletics в конце июля может применить новые санкции к ВФЛА из-за того, что федерация не выплатила штраф в размере пяти миллионов долларов. Российским легкоатлетам могут запретить выступать на международных соревнованиях в любом статусе.

7 июля сообщалось, что звезды российской легкой атлетики Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова задумались о смене спортивного гражданства. Ранее на эту тему высказывалась и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Спортсменка также допустила выступления за другую страну.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!