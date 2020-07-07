Звезды российской легкой атлетики задумались о смене гражданства

Звезды российской легкой атлетики Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова задумались о смене спортивного гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чемпион мира по бегу с барьерами Шубенков заявил, что очень не хотел бы идти на такой шаг, но категорическое «нет» он сказать тоже не может. «Эту дверь» легкоатлет пожелал оставить для себя открытой. Похожую позицию высказала и Сидорова, являющаяся чемпионкой мира по прыжкам с шестом.

2 июля на тему возможной смены спортивного гражданства высказалась еще одна россиянка — трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Спортсменка тоже допустила выступления за другую страну.

Ранее в тот же день стало известно, что World Athletics до конца месяца отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не выплатила ассоциации штраф в размере пяти миллионов долларов. Из-за этого отечественные спортсмены оказались под угрозой полного отстранения от участия в международных соревнованиях.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко.

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