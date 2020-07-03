ВФЛА пригрозила российским журналистам судом

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) пригрозила судом журналистам портала «Чемпионат.com». Об этом сообщается на сайте издания.

Уточняется, что 2 июля на почту главного редактора издания пришло письмо с требованием удалить один из материалов, а также опубликовать опровержение указанной там информации, так как она «порочит деловую репутацию ВФЛА».

Речь в материале идет о многочисленных нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил, а также о том, что атлеты обратились к руководству страны в поиске средств на уплату штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Письмо было подписано президентом организации Евгением Юрченко. В противном случае, говорилось в письме, на редакцию будут вынуждены подать в суд.

2 июля стало известно, что World Athletics до конца июля отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам. Решение было вызвано тем, что ВФЛА не выплатила штраф в размере пяти миллионов долларов.

Позднее сообщалось, что трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене задумалась об уходе из сборной России на фоне скандала вокруг ВФЛА.

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