Ведущие российские легкоатлеты обратились к Путину

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков обратились с открытым письмом к президенту страны Владимиру Путину. Текст письма был опубликован в аккаунтах спортсменов в Instagram.

Спортсмены пожаловались на бездействие со стороны Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая до сих пор не выплатила штраф в размере пяти миллионов долларов, наложенный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). В письме отмечается, что если этого не произойдет до 1 июля, россияне не смогут выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе.

«Мы хотим обратить внимание на катастрофическое положение дел с нашим видом спорта, мы стоим на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики. Надеемся на ваше участие и понимание», — заявляется в обращении.

На открытое письмо спортсменов в интервью ТАСС отреагировал президент ВФЛА Евгений Юрченко. Он посчитал слова легкоатлетов понятными и объективными.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко. Если этого не произойдет, отечественные легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

Шубенков — чемпион мира в беге с барьерами, Ласицкене — трехкратная победительница первенств планеты в прыжках в высоту. Сидорова становилась чемпионкой мира в прыжках с шестом.