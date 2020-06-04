Ласицкене обвинила ВФЛА в дискриминации и разжигании неприязни

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступила с критикой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

Россиянка осудила решение организации компенсировать затраты на получение нейтрального статуса только тех спортсменов, которые займут на международных соревнованиях призовые места.

По мнению Ласицкине, подобные меры — дискриминация и разжигание федерацией неприязни между легкоатлетами. Спортсменка отметила, что если ВФЛА не может оплатить заявки всех, то стоит прекратить заниматься отбором избранных.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В данный момент отечественные спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. Одним из условий получения такого статуса является оплата взноса в размере 250 долларов в World Athletics.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!