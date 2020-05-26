Ласицкене высказалась о смене спортивного гражданства

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене порассуждала о возможной смене спортивного гражданства. Об этом сообщает GQ.

Россиянка отметила, что понимает всю важность карьеры и самореализации, но не хочет ради этого представлять другую страну.

«Я российская легкоатлетка, которая имеет право выступать на любых соревнованиях, и я хочу продолжать делать это именно так, а не иначе», — заявила спортсменка.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила статуса Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Также россиянка дважды становилась чемпионкой мира в помещении и столько же раз выигрывала континентальное первенство в помещении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!