Ласицкене получила предложение от Минспорта после критики российских чиновников

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене получила предложение от министра спорта Павла Колобкова принять участие в формировании руководящих органов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Слова чиновника приводит РИА Новости.

Колобков заявил о важности критики от ведущих российских атлетов. Он отметил, что министерство спорта сделает все возможное, чтобы прыгунья смогла принять участие в международных соревнованиях.

Согласно решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские спортсмены в течение четырех лет не смогут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Ласицкене назвала санкции WADA позором и заявила, что российские чиновники защищают спортсменов лишь на словах. По ее мнению, атлеты в борьбе за свои права остаются одни.

26-летняя Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы в прыжках в высоту.

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