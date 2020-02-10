Ласицкене победила на российских соревнованиях и получила бракованный приз

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене победила в российском турнире «Русская зима» и получила бракованный приз. Об этом она рассказала в Instagram.

Соревнования прошли в Москве в манеже ЦСКА. Спортсменка с третьей попытки преодолела высоту 205 сантиметров, установив личный рекорд в помещении. Результат Ласицкене стал лучшим в мире в нынешнем сезоне.

По окончании «Русской зимы» легкоатлетка поделилась фотографией полученного приза с неправильной гравировкой. «Кому еще достались бракованные награды от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА)? Турнир уже 29-й — XXIX», — подписала снимок она.

В сентябре Ласицкене третий раз в карьере одержала победу на чемпионате мира. После соревнований муж спортсменки Владас Ласицкас высмеял подарок его супруге от ВФЛА, которым стало сообщение с поздравлением.

Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Также россиянка дважды становилась чемпионкой мира в помещении и столько же раз выигрывала континентальное первенство в помещении.

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