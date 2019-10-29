Ласицкене отдала тренеру подаренную федерацией бокса машину

Российская прыгунья Мария Ласицкене передала автомобиль, полученный от Федерации бокса России (ФБР), своему тренеру Геннадию Габриляну. Об этом сообщает ТАСС.

Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, получила автомобиль и сертификат на пять миллионов рублей от ФБР за победу на чемпионате мира в Катаре. Награду получила и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, также ставшая чемпионкой мира.

«Все медали — заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы ездили по Москве на машине», — заявила спортсменка и вручила ключи от автомобиля Габриляну.

30 сентября 26-летняя Ласицкене одержала победу на чемпионате мира. Россиянка стала первой легкоатлеткой мира, которой удалось выиграть награду трижды в карьере. После победы муж спортсменки Владас Ласицкас сообщил, что от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) его супруга получила СМС с поздравлением и привел в пример ФБР, которая награждает боксеров-чемпионов автомобилями.

В июле Ласицкене возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира, в ее активе два золота на мировых первенствах в помещении.

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