Чиновников предложили лишать полученных за дисквалифицированных атлетов наград

Тренер по прыжкам в высоту Евгений Загорулько предложил ввести правило, по которому лишать наград и званий будут не только уличенных в нарушении антидопинговых правил атлетов, но и спортивных чиновников. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что наказывать исключительно спортсменов и их тренеров несправедливо. По мнению Загорулько, функционеры, которых награждают за победы атлетов, должны полностью разделять ответственность с ними.

В конце прошлого года Загорулько был отстранен от работы руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после того, как его ученика Данилу Лысенко дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В данный момент отечественные спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. Одним из условий получения такого статуса является оплата взноса в размере 250 долларов в World Athletics.

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