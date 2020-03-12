Всероссийскую федерацию легкой атлетики оштрафовали на 10 миллионов долларов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обязана выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов после признания организацией вины по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен. При этом половина указанной суммы штрафа должна быть перечислена незамедлительно.

2 марта президент ВФЛА Евгений Юрченко согласился с обвинениями World Athletics в адрес предыдущего руководства российской организации по делу Лысенко. Его предшественники занимались фальсификацией документов прыгуна, отстраненного за нарушение антидопинговых правил.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В данный момент отечественные спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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