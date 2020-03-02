Российская легкая атлетика признала обвинения Международной федерации

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко согласился с обвинениями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), связанными с фальсификацией документов прыгуна Данилы Лысенко. Его слова приводит РИА Новости.

Юрченко объявил, что признает правомерность претензий, предъявленных к предыдущему руководству ВФЛА. Он принес извинения мировой легкоатлетической семье в связи с негативными последствиями, которые были нанесены делом Лысенко. Глава ВФЛА понадеялся на диалог с World Athletics и возвращение российских спортсменов на международную арену.

Евгений Юрченко возглавил ВФЛА 28 февраля. Прошлый президиум федерации в полном составе ушел в отставку на фоне скандала, связанного с фальсификацией документов Лысенко, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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