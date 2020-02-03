Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ушел в отставку. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте организации.

Руководство ВФЛА последовало рекомендациям, которые ему дали Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России. В соответствии с ними, президиум передал рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной федерации (World Athletics) полномочия по организации и проведению выборной конференции ВФЛА, которая пройдет 28 февраля. Кроме того, рабочая группа ОКР будет взаимодействовать с World Athletics, независимым органом Athletics Integrity Unit (AIU) и другими международными организациями.

По словам министра спорта Олега Матыцина, кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет. «Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — заявил чиновник.

В состав президиума ВФЛА, согласно информации на сайте, входило девять человек. Исполняющей обязанности президента организации была Юлия Тарасенко. Она сменила Дмитрия Шляхтина, который был отстранен по решению AIU на фоне скандала, связанного с фальсификацией документов прыгуна Данилы Лысенко, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил.

31 января Минспорта лишило ВФЛА государственной аккредитации до 1 марта. Это означает, что государственное финансирование всех спортивных мероприятий, проводимых под эгидой ВФЛА, временно прекращается. Таким образом проведение первенств России становится невозможным, на неопределенный срок прекратится финансирование региональных сборных, присвоение разрядов и званий, тренерских и судейских категорий.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. AIU 29 января рекомендовал полностью исключить ВФЛА из состава IAAF из-за дела Лысенко.

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