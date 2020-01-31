Российскую легкую атлетику лишили государственной аккредитации

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена государственной аккредитации по решению Министерства спорта РФ. Об этом сообщается на сайте организации.

Действие аккредитации приостановлено до 1 марта. Как пишет ТАСС, это означает, что государственное финансирование всех спортивных мероприятий, проводимых под эгидой ВФЛА, временно прекращается. Таким образом, проведение первенств России становится невозможным, временно прекратится финансирование региональных сборных, присвоение разрядов и званий, тренерских и судейских категорий.

Ранее сообщалось, что Олимпийский комитет России (ОКР) вместе с Минспорта рассмотрит вопрос об аккредитации ВФЛА и сложении полномочий всех членов президиума организации. ОКР и министерство выразили готовность тесно сотрудничать с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и независимым органом Athletics Integrity Unit (AIU).

AIU 29 января рекомендовал исключить ВФЛА из состава IAAF из-за дела прыгуна Данилы Лысенко. Орган предложил также лишить российских легкоатлетов права выступать на международных стартах в нейтральном статусе. По итогам расследования в конце 2019 года AIU выяснил, что руководство ВФЛА могло быть замешано в фальсификации документов, доказывающих невиновность Лысенко.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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