Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) выступил с рекомендацией исключить Всероссийскую Федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из Всемирной легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщает Inside the Games.

AIU предложил также лишить российских легкоатлетов права выступать на международных стартах в нейтральном статусе. В организации ждут подтверждения обвинений в адрес российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Если санкции будут применены, российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

В 2019 году AIU временно отстранил тогдашнего главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ряд чиновников организации за вмешательство в расследование дела Лысенко о нарушении антидопинговых правил. 23 ноября Шляхтин подал в отставку.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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