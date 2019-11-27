Российская легкая атлетика оказалась под угрозой новых санкций

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до конца недели должна представить дорожную карту по выходу из кризисной ситуации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Об этом «Интерфаксу» заявил министр спорта Павел Колобков.

Колобков добавил, что ВФЛА может быть лишена аккредитации, если не разработает дорожную карту и не проведет досрочные выборы руководства. Он также рекомендовал исключить всех руководителей федерации, отстраненных решением World Athletics.

23 ноября президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин ушел в отставку. Исполняющей обязанности главы была избрана Юлия Тарасенко.

За два дня до этого чиновник вместе с рядом сотрудников, занимающих руководящие посты в федерации, был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU). Они были наказаны за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. В результате разбирательств было установлено, что предоставленные ими доказательства невиновности могут быть сфальсифицированы.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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