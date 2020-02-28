Российская легкая атлетика получила нового руководителя

Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избран Евгений Юрченко. Об этом сообщает ТАСС.

Выборы руководителя организации прошли в пятницу, 28 февраля, в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Юрченко был единственным кандидатом на этот пост. 53 делегата проголосовали за него, семь против, еще трое воздержались.

3 февраля президиум ВФЛА в полном составе ушел в отставку. Руководство федерации последовало рекомендациям от ОКР и Министерства спорта России. Исполняющей обязанности президента ВФЛА на тот момент была Юлия Тарасенко. Она сменила Дмитрия Шляхтина, который был отстранен по решению AIU на фоне скандала, связанного с фальсификацией документов прыгуна Данилы Лысенко, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил.

31 января Минспорт лишил ВФЛА государственной аккредитации до 1 марта. Это означает, что государственное финансирование всех спортивных мероприятий, проводимых под эгидой ВФЛА, временно прекращается. Таким образом проведение первенств России становится невозможным, на неопределенный срок прекратится финансирование региональных сборных, присвоение разрядов и званий, тренерских и судейских категорий.

В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. AIU 29 января рекомендовал полностью исключить ВФЛА из состава IAAF из-за дела Лысенко.

Юрченко в 2018 году исполнял обязанности первого вице-губернатора Воронежской области. Сейчас он входит в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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