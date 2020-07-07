Наличие царапин на пробирках российских биатлонисток объяснили

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич объяснил наличие царапин на пробирках спортсменок. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Панич заявил, что наличие множественных царапин не свидетельствует о подмене допинг-проб. «Где проходит количественная грань между много и мало? Если вы не знаете причину происхождения царапин, то их может появиться любое количество, это ни о чем не говорит», — заявил он.

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Адвокат также объяснил наличие соли в моче биатлонисток. «Содержание соли физиологически допустимого уровня. Это подтверждено российскими и американскими экспертами», — подытожил он.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах по обвинению в нарушении антидопинговых правил. У спортсменок отобрали серебро, завоеванное на Играх-2014 в эстафете.

Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова. В начале марта Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в начале марта, окончательное решение объявят позже.

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