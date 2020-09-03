В жесте Смолова на плакате сборной России нашли отсылку к геноциду сербов

В жесте нападающего сборной России Федора Смолова на плакате, посвященном матчу Лиги наций с Сербией, нашли отсылку к геноциду сербского народа. Фотография была опубликована в официальном аккаунте Евро-2020 в Санкт-Петербурге в Twitter; позднее пост удалили.

На фотографии форвард «Локомотива» руками имитирует орла, который воспринимается в Сербии как символ геноцида соотечественников в Косово. На это в своем Twitter обратил внимание журналист Андрей Малосолов.

Аккаунт Евро-2020 извинился за публикацию. Кроме признания ошибки, было отмечено, что Смолов имел в виду герб России, на котором изображен двуглавый орел.

Матч Лиги наций против Сербии состоится в четверг, 3 сентября. Игра пройдет в Москве на стадионе ВТБ Арена и начнется в 21:45 по московскому времени.

Двуглавый черный орел — элемент национального флага Албании. Он также считается интернациональным жестом албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликтов на Балканах. Тем же жестом, что и Смолов, этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака, выступающие за сборную Швейцарии, провоцировали болельщиков после голов в ворота Сербии на чемпионате мира 2018 года.