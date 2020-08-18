Смолову предложили полтора миллиона евро в Турции

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» рассматривает возможность аренды российского нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова. Об этом сообщает Hurriyet.

По информации источника, руководство «Фенербахче» хочет арендовать Смолова за один миллион евро до конца сезона-2020/2021. При этом самому Смолову предложили гонорар в размере 1,5 миллиона евро. Сделка будет также предполагать право турецкого клуба на выкуп игрока за четыре миллиона евро.

Половину минувшего сезона форвард на правах аренды провел в испанской «Сельте». За команду он отличился дважды — в матчах против мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Несмотря на то что испанцы намеревались выкупить Смолова у железнодорожников, в итоге они отказались от этой идеи. Летом нападающий вернулся в Россию.

За «Локомотив» Смолов дебютировал в 2018 году. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года. Футболист также известен выступлениями за «Динамо», «Краснодар» и сборную России.