Нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова обокрали в ночном клубе Барселоны. Об этом сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.

По информации издания, у футболиста украли часы стоимостью 300 тысяч евро, пока он отдыхал с друзьями. Отмечается, что преступление произошло 19 июля, когда «Сельта» проводила матч заключительного тура чемпионата Испании на выезде с «Эспаньолом», однако Смолов во встрече не участвовал.

Российский нападающий перешел в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. За команду он отличился дважды — в матчах против мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Летом он вернулся в «Локомотив».

31 мая алжирского полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза обокрали на полмиллиона фунтов. Неизвестные похитили наручные часы, украшения, а также футболки из коллекции Мареза.