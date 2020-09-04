Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу над Сербией в стартовом матче Лиги наций УЕФА. Его слова приводит «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что недостаточно доволен игрой своей команды, так как в некоторых простых ситуациях его подопечные теряли мяч. При этом тренер посетовал на долгую паузу в играх сборных, которая отрицательно повлияла на слаженность действий футболистов.

Черчесов также называл непривычным проведение матча без зрителей. Наставник сборной признался, что в начале поединка ему было не по себе из-за тишины на трибунах.

Матч между сборными России и Сербии прошел в четверг, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Россияне одержали победу со счетом 3:1, в составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Еще один мяч на свой счет записал Вячеслав Караваев.