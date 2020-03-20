Футбольную Лигу наций перенесли

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте объявил о переносе трех соревнований из-за распространения коронавируса.

В частности, будут перенесены на неопределенный срок Лига наций, молодежный и женский чемпионаты Европы. В организации отмечают, что все соревнования приостановлены до дальнейших распоряжений. На данный момент УЕФА находится в поисках решений, когда турниры смогут возобновиться.

17 марта было объявлено, что чемпионат Европы 2020 года перенесен на следующее лето. Также сообщалось, что УЕФА может потребовать у клубов и лиг компенсацию размером в 300 миллионов евро за перенос Евро.

Во всем мире коронавирусом заразились 255,3 тысячи человек, более 10,4 тысячи умерли, а 87,3 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом.

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